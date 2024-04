A19, incidente a Catenanuova, 7 feriti, chiuso tratto verso Catania

Un grave incidente stradale si è verificato in prossimità dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada Palermo-Catania.

Pulmino coinvolto nell’incidente, 7 feriti

Il tratto, in direzione Catania, è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, un pulmino è rimasto coinvolto nell’incidente. Sono sette le persone rimaste ferite, tutte quante a bordo del veicoli

Intervento di 2 elisoccorso

Dalle informazioni fornite da fonti investigative, si è reso necessario l’arrivo di due elisoccorso che hanno provveduto a trasferiti i feriti più gravi che sono due: uno è stato accompagnato a Catania, l’altro al Sant’Elia di Caltanissetta. Non ci sono altri mezzi coinvolti, a quanto pare si tratterebbe di un incidente autonomo. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna a prestare i primi soccorsi agli occupanti del pulmino. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118 per provvedere al trasporto in ospedale degli altri contusi.

Rallentamenti sulla A19

L’incidente sta, inevitabilmente, creando dei grossi rallentamenti in autostrada mentre gli agenti della Polizia stradale è impegnata non solo nelle indagini ma anche nel creare un cordone di sicurezza attorno all’area in cui è avvenuto l’impatto. Il conducente, per ragioni su cui ci sono i riflettori delle forze dell’ordine, avrebbe, dunque, perso il controllo del pulmino, forse per distrazione o altro. Come spesso capita in queste occasioni, la velocità potrebbe avere avuto un ruolo determinante in questo ennesimo incidente sulla Palermo-Catania.