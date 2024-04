Polizia stradale, il nuovo comandante è Giannotta

E’ Mario Giannotta , 58 anni, il nuovo dirigente della polizia stradale di Enna. Giannotta succede a Giovanni Martino chiamato a dirigere la stradale a Siracusa. Il neo comandante ha in mano le indagini sull’incidente avvenuto ieri sulla A19 tra Catenanuova e Agira che ha coinvolto un pulmino con a bordo 9 persone, appartenenti al gruppo dei salesiani di San Gregorio di Catania.

Chi è il neo dirigente

Il neo dirigente, in Polizia dal 1985, ha ricevuto negli anni riconoscimenti , encomi e medaglie per il suo impegno lavorativo e due encomi solenni per avere coordinato alcune importanti operazioni di Polizia della Procura di Enna e della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta .

Si è laureato alla Kore

Laureato in Studi Internazionale e Relazione Euromediterranee all’Università Kore nel 2004 ha conseguito il master in Violenza sessuale e aspetti correlati all’Università degli Studi di Palermo e il master in Polizia Giudiziaria all’Università degli studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza. Dal 2020 Giannotta è stato il vice dirigente della Stradale di Enna.