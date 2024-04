Incidente sulla A19, pulmino fora e sbanda, coinvolti 4 minori

Sarebbe dovuta essere una giornata di festa per il gruppo di sette salesiani, 4 minori e 3 maggiorenni, appartenenti alla Don Bosco di Catania, che stamane, a bordo di un pulmino, si era recato a Palermo per un incontro religioso.

La giornata a Palermo

La domenica era andata bene, il sorriso era stampato sui loro volti dopo aver condiviso delle iniziative con altri ragazzi. Per loro c’era ormai la strada di ritorno, l’autostrada Palermo-Catania e non potevano di certo sapere che da lì a poco la sorte gli avrebbe riservato una drammatica sorpresa.

La foratura

Il mezzo era arrivato tra lo svincolo di Agira e Catenanuova, insomma non mancava molto per arrivare a casa ma avrebbe subito la foratura di una gomma, capace di fare perdere il controllo al conducente.

I primi soccorsi

L’uomo non avrebbe saputo tenere sulla strada il pulmino che si è ribaltato: i primi a prestare soccorso ai ragazzi sono stati i conducenti delle auto che transitavano in quel momento la Palermo-Catania e nell’arco di una decina di minuti sono arrivate decine di richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia stradale, del 118 e dei vigili del fuoco.

Tre in gravi condizion

Quando sono arrivati i soccorritori si è compreso subito che le condizioni dei feriti erano piuttosto serie: sono giunti due elisoccorsi che hanno provveduto al trasferimento di due ragazzi, due minori, in un ospedale di Catania anche se dalle prime informazioni risultava che uno di loro fosse stato accompagnato al Sant’Elia di Caltanissetta. Sono entrambi gravi, in codice rosso un altro giovane, gli altri starebbero meglio mentre il conducente sarebbe rimasto sostanzialmente illeso.