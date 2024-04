Sanità, Pd, “fondi persi, mancano 116 medici, reparti verso chiusura”

E’ una istantanea drammatica quella scattata dal parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, sulla sanità nell’Ennese. Il primo nodo è rappresentato dai fondi del Pnrr per la ristrutturazione degli ospedali di Enna, Leonforte e Piazza Armerina, che, secondo l’esponente politico, sono stati persi.

“Tagliati 53 milioni dal Governo”

“Il Governo nazionale nell’ambito della rimodulazione del PNRR ha tagliato 53 milioni di euro per l’edilizia sanitaria nell’ennese. Tra le strutture maggiormente danneggiate l’ospedale Chiello di Piazza Armerina, il Ferro Branciforti Capra di Leonforte e l’Umberto I di Enna con oltre 22.750.000 euro” ha detto Venezia, per cui “il ministro Fitto sostiene genericamente che verranno recuperati altrove, senza però fornire nessun dettaglio”. I dati di Venezia, nelle settimane precedenti, erano stati forniti dalla Cgil Sicilia che aveva indicato la provincia di Enna come quella maggiormente penalizzata da questa sforbiciata impressa dal Governo nazionale.

“Mancano 116 medici”

L’altra questione calda nella sanità ennese è la penuria dei medici. Il parlamentare regionale del Pd ne ha parlato nei giorni scorsi a Nicosia, nel corso di un convegno in cui si è discusso di sanità e di autonomia differenziata. “La sanità del nostro territorio è al collasso e si registra il più alto tasso di “migrazione sanitaria” della Sicilia. Mancano ben 116 medici solo nei presidi ospedalieri e interi reparti rischiano la chiusura” ha detto l’ex sindaco di Troina.

Il nodo delle liste d’attesa

“Liste di attesa infinite, servizi ambulatoriali ridotti al lumicino, ambulanze del 118 senza medici a bordo. Tutto ciò è il risultato di una visione politica che ha visto la sanità come un bottino di guerra per ottenere consenso e non come diritto alla salute per i cittadini. Lotteremo con tutte le nostre forze contro il disegno leghista dell’autonomia differenziata che rischia di distruggere il sistema sanitario nel Meridione d’Italia” ha aggiunto il parlamentare regionale del Pd.