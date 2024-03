Ospedale Enna, lavori per le nuove scale mobili

Sono stati avviati i lavori per la sostituzione delle due scale mobili poste all’ingresso dell’ospedale Umberto I di Enna. L’Azienda sanitaria provinciale ha stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria per la fornitura e l’installazione delle scale mobili.

Costo e durata dei lavori

Il progetto prevede anche la rimozione e lo smaltimento delle scale attualmente non funzionanti. La data di completamento dei lavori è fissata per il 5 luglio 2024 per un importo di oltre 100 mila euro.

“Principio della trasparenza”

“La Direzione Strategica dell’ASP ha ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza in merito ai lavori per la sostituzione delle scale mobili secondo il principio della trasparenza e “del rendere conto del proprio operato” spiegano dall’Asp di Enna