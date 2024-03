Pasqua, affari a gonfie vele per agriturismi e ristoranti

Comunque vada sarà una Pasqua di successo per ristoratori, proprietari di agriturismo e hotel. Almeno, secondo quanto sostenuto dall’indagine del Centro studi di Confcooperative sulla propensione alla spesa e al consumo che riguarda anche la provincia di Enna. Enna, Piazza Armerina, Aidone, e poi i Comuni che sono tra i Borghi più belli d’Italia, Troina, Agira, Sperlinga e Calascibetta, e Nicosia, tra le mete più gettonate.

Cosa si mangerà

In famiglia o al ristorante trionferanno le eccellenze dell’agroalimentare made in Italy. A casa in 2 tavole su 3, trionferanno agnello e capretto. Bene i consumi di pesce che con la quaresima e i venerdì di magro sono aumentati del 50%.

Salumi e formaggi tra i più richiesti

Tra le eccellenze enogastronomiche primeggeranno: il ricco tagliere di formaggi e salumi, oltre a vini, prosecchi e spumanti, ma tutto rigorosamente italiano. Così come il ricco assortimento dell’ortofrutta italiana anche se colpita dalla siccità dell’inverno