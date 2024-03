Auto si ribalta sulla Sp23, donna in ospedale

Un incidente stradale si è verificato stamane alle 8,15 sulla Strada provinciale 23 da Regalbuto a Catenanuova. Secondo una prima ricostruzione, una donna, al volante della sua auto, ha sbandato perdendo il controllo del veicolo che si è ribaltato.

I soccorsi

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito nella zona ma si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Incastrata nella sua auto

La donna, infatti, è rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, per cui i pompieri, usando un divaricatore, sono riusciti ad estrarla.

Soccorsa dai pompieri e poi la corsa in ospedale

La ferita è stata caricata sull’ambulanza per il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale. Le sue condizioni non sono note, di certo si è procurata delle lesioni, frattanto i carabinieri del comando provinciale di Enna ha aperto le indagini per svelare le cause di quel che sembra essere un incidente autonomo.