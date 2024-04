Oasi di Troina, 7 neo professionisti in Terapia occupazionale

Nell’Aula “Martino” della Cittadella dell’Oasi a Troina, sono stati proclamati sette nuovi professionisti sanitari nell’ambito del corso di laurea triennale in Terapia occupazionale.

Aumenta numero di terapisti

Tra le tesi presentate ce ne è stata una che ha integrato l’esperienza di un progetto regionale basato su tecnologie avanzate di visualizzazione, come la Realtà Virtuale (VR) e la visualizzazione 3D, di cui l’IRCCS Oasi è stato un partner fondamentale. Dall’avvio del percorso universitario triennale nel 2018 presso l’Oasi di Troina, grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, l’IRCCS Oasi, Oasi Srl e il Comune di Troina, un numero crescente di professionisti ha ottenuto il titolo di Terapista Occupazionale, una figura professionale in grado di provvedere alla cura e alla riabilitazione di persone affette da malattie fisiche o disturbi psichici sia con disabilità temporanee che permanenti.

I tirocini

Durante il percorso universitario, gli studenti hanno l’opportunità di svolgere tirocini presso l’IRCCS Oasi e dunque di lavorare accanto a professionisti del settore e acquisire competenze pratiche di alto livello. Molti laureati hanno trovato posizioni in varie strutture sanitarie, tra cui l’IRCCS Oasi, mentre altri hanno scelto di continuare la loro formazione con la laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Il direttore generale

Per il Direttore generale dell’IRCCS Oasi, Arturo Caranna, “questo corso di laurea presso il nostro Istituto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e altri enti coinvolti, ha notevolmente arricchito il panorama professionale nel settore sanitario. La formazione di nuovi Terapisti Occupazionali, dotati di competenze avanzate e capacità pratiche acquisite attraverso tirocini presso l’Oasi, contribuisce in modo significativo alla cura e alla riabilitazione persone con varie disabilità. Il costante ampliamento del coinvolgimento di queste figure professionali nelle nostre attività quotidiane e servizi dimostra il nostro impegno nell’adottare approcci all’avanguardia per migliorare la qualità dell’assistenza offerta. Auguriamo a queste nuove figure professionali il miglior successo nella loro carriera”.

I neo professionisti ed i docenti

Ecco i neo Terapisti Occupazionali sono: Claudia Bongiovanni, Michele Franco Colaleo, Gangi Dino Nicoleta, Daniel Cristian Ghiuzan, Stefano Messina, Alice Motta e Sara Palazzolo.

Presidente del Corso di Laurea la Prof.ssa Manuela Pennisi. Coordinatrice del corso. Prof.ssa Roberta Zito. Membri designati dall’Ordine Professionale: la Dott.ssa Valeria Milazzo e la Dott.ssa Cristina Marotta. Rappresentante del Ministero della Salute: Dott.ssa Stefania Mattetti. Rappresentante del MUR: Dott. Riccardo Cataldo. Docenti: Prof. Arturo Caranna, Prof. Giuseppe Lanza, Prof.ssa Eleonora Di Fatta e il Prof. Andrea Sanfilippo.