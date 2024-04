Mafia e droga, 6 anni per leonfortese, arrestato

Gli agenti di polizia di Leonforte hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 31enne di Leonforte, condannato, in via definitiva, a sei anni e 4 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per la cessione illecita di sostanze stupefacenti.

La mano di Cosa nostra

Si tratta di reati commessi tra il 2017 e il 2019, aggravati dalla circostanza che l’uomo, “avvalendosi della forza di intimidazione del metodo mafioso” ha agevolato “l’attività dell’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” operante sul territorio Leonforte in quel periodo”.

L’inchiesta

L’indagine è uno stralcio di una inchiesta antimafia condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato distaccato di Leonforte, grazie alla quale nel 2021 sono state tratte in arresto trentadue persone responsabili a vario titolo di numerosi reati tra i quali: associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, danneggiamenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.