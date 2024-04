Siamo Enna, “Dipietro sindaco del Centrodestra”

Il capogruppo di Siamo Enna, Giuseppe Trovato, ritiene ormai di Centrodestra l’amministrazione Dipietro dopo che il rimpasto ha portato in dote l‘ingresso in aula di Fratelli d’Italia ed il suo sostegno politico.

“Il disagio del sindaco”

Una posizione che, secondo Trovato, imbarazza lo stesso sindaco, come emerso, a suo avviso, in un passaggio nella seduta di martedì. “Un pizzico di disagio per essersi ritrovato sindaco del centrodestra Dipietro lo ha, in chiusura, mostrato. Ma più delle parole contano i fatti, e il sindaco non può certo stupirsi di ciò che gli accade intorno” ha detto il capogruppo di Siamo Enna.

Rappacificazione col Mpa improbabile

Trovato ritiene che, nonostante “il tentativo disperato da parte di un sindaco in evidente affanno di recuperare il rapporto con i gruppi MPA-Enna Viva, o quantomeno con una parte di loro, dato il riferimento esclusivo a “chi c’era fin dall’inizio, 9 anni fa” , “sarei tentato a sbilanciarmi e ad affermare che una riappacificazione appare comunque improbabile, ma avendone viste di più clamorose la prudenza è d’obbligo” argomenta il capogruppo di Siamo Enna.

L’appello del Centrodestra

Trovato ravvisa che la seduta è anche servita al Centrodestra per provare a trovare una unità anche in vista delle elezioni del prossimo anno. “Dai banchi di quella che possiamo definire “minoranza consiliare di governo” è stato lanciato un appello all’unità delle forze di centrodestra, quantomeno di quelle che governano insieme la Regione Siciliana” .

Secondo lo stesso Trovato, il neo consigliere Ferrari, esponente di FdI, “ha infatti esplicitamente chiamato a raccolta la Democrazia Cristiana, prima ancora che l’MPA, non soltanto in una prospettiva immediata ma, per quello che mi è sembrato di capire, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative”.

Trovato lancia un messaggio agli alleati

“Ciò che mi sembra indiscutibile è che le varie forze di opposizione hanno una responsabilità enorme: devono dimostrare di saper costruire un’alternativa seria e credibile a questo centrodestra che – è giusto ammetterlo – privo di Dipietro sarà ancora più debole e frammentato di come già appare ora” dice Trovato.