Mythos Troina Festival, in estate la quarta edizione

“La quarta edizione del Mythos Troina Festival, prenderà il via il 5 luglio e si concluderà il 10 agosto a Troina. A breve comunicheremo ufficialmente i titoli e i protagonisti di questa nuova edizione”, annuncia il direttore artistico del Mythos Troina Festival, Luigi Tabita, svelandone anche il manifesto.

Laboratori teatrali

“Ci saranno, inoltre, due laboratori teatrali diretti da maestri del teatro contemporaneo, rivolti a professionisti nazionali ed internazionali che, per l’occasione, alloggeranno per due settimane a Troina. Ho anche previsto una sezione che sarà intitolata OltreMythos – conclude Tabita – con degli eventi speciali che si svolgeranno in diverse location, dando al festival un carattere diffuso in uno dei borghi più belli d’Italia, ricco di storia, cultura e natura”.

Un mese di eventi

Oltre un mese di eventi per questa rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo, organizzata dall’amministrazione comunale di Troina (Enna), guidata dal sindaco Alfio Giachino e che vanta il patrocinio dell’INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico.