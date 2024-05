Semafori con il conto alla rovescia a Leonforte

Per gli automobilisti meno pazienti che imprecano quando il semaforo segna rosso e sembra che l’attesa duri secoli c’è una novità a Leonforte.

La delibera

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Piero Livolsi, ha deciso di istallare il conto alla rovescia negli impianti semaforici negli incroci di Corso Umberto con via Torretta e via Michelangelo (incrocio Catena). E’ stata firmata una delibera, risalente allo scorso 30 aprile, per dare precise disposizioni agli uffici comunali.

Aumenta la sicurezza stradale

Secondo il sindaco di Leonforte, “questo dispositivo permetterà di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori per rafforzare la sicurezza stradale. Permetterà di affrontare l’attraversamento con serenità agli automobilisti e garantirà maggiore sicurezza alle persone più a rischio, tra cui pedoni e i ciclisti”.

Meno sanzioni

L’idea dell’amministrazione comunale è che, con questo sistema, si ridurranno le multe per violazione al Codice della strada. “Continuiamo con tutti gli strumenti utili a garantire la circolazione stradale in assoluta sicurezza ed evitando il ricorso alle sanzioni che devono essere solo un deterrente e sicuramente non il fine di ogni strumento attivato dall’amministrazione” spiega Livolsi.