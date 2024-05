Fine dell’incubo a Enna, “c’è l’acqua”

“Finalmente sta arrivando l’acqua”. Lo svela un residente di Enna, le cui parole, hanno posto, per il momento, fine a questo incubo che dura ormai da cinque giorni. Stamane, il presidente di Acquaenna, Franz Bruno, a ViviEnna, aveva assicurato che l’erogazione sarebbe arrivata intorno alle 14 e si sarebbe cominciato da Enna alta e poi via via l’acqua avrebbe interessato anche le altre zone della città.

Sospiro di sollievo per i commercianti e famiglie

Molti ristoratori, titolari di bar, pizzerie e pub, sono rimasti con il fiato sospeso perché, con le scorte d’acqua ormai risicate e con la difficoltà di rifornirsi dalle autobotti di Acquaenna perché le richieste, in queste ultime ore, sono state tantissime, il rischio di chiudere era elevatissimo. Tanti problemi anche per le famiglie con bambini ed anziani, per non parlare degli altri fragili.

La situazione a Calascibetta

L’acqua, pian piano, sta ritornando a scorrere dai rubinetti delle abitazioni anche a Calascibetta, ma non in tutte, così le polemiche non si placano. Alcune attività commerciali del capoluogo hanno dovuto tenere i bagni chiusi facendo indignare i turisti.

Una squadra dei vigili del fuoco di Enna, qualche ora fa, ha distribuito l’acqua nelle scuole xibetane. Grossi disagi invece per una attività ricettiva. Siamo in via Roma, sempre a Calascibetta, dove il proprietario della struttura si trova in seria difficoltà, perché devono arrivare diversi ospiti e sino a poco fa i rubinetti del

bed and breakfast erano ancora a secco.

Problemi a Valguarnera

Da stamane manca l’acqua in quasi tutte le zone di Valguarnera. Nei giorni scorsi, il problema ha interessato due quartieri, dove la rete idrica non è stata adeguata come nelle altre aeree ma già alle 7 del mattino, come ha detto il sindaco, Francesca Draià, il disagio si è disseminato ovunque. Si è reso necessario l’arrivo di due autobotti mentre, dalle informazioni fornite dallo stesso capo dell’amministrazione, i disagi dovrebbero risolversi nella giornata di domani.