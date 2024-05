Acqua a Enna, “non è ancora arrivata”, Bruno, “ci sarà alle 14”

“L’acqua non è ancora arrivata, non sappiamo davvero cosa dobbiamo fare”. E’ lo sfogo di una residente di Enna, che ha contattato la redazione di ViviEnna, per denunciare la carenza idrica anche se Siciliacque, in una nota di ieri mattina, aveva indicato i tempi per la riattivazione del servizio: nel caso di Enna entro le 22 di ieri sera.

Il presidente di Acquaenna, “arriverà alle 14 in città”

Sulla vicenda è intervenuto il presidente di Acquaenna, Franz Bruno, che fornisce i dati in possesso alla società di gestione del servizio.

“Entro le 22 di ieri – spiega a ViviEnna il presidente di Acquaenna, Franz Bruno – Siciliacque avrebbe iniziato a mettere acqua nella condotta. Comunque, le informazioni in nostro possesso sono che è stata convogliata acqua prima ad Agira, poi a Gagliano ed ancora in contrada Pianetti, ad Assoro. Stamane è arrivata la prima partita di acqua su Enna, chiaramente si tratta di una partita molto piccola: stiamo aprendo nella parte alta di Enna, però entro le 14 la situazione migliorerà, in quanto avremo l’acqua sufficiente per irrorarla in tutta la città”.

Code per le autobotti

E’ allarme, comunque, anche per chi come i ristoratori, titolari di bar e di pubblici esercizi in genere senza l’acqua non è possibile lavorare. “Temo che non riusciremo ad aprire nella giornata di oggi, almeno per pranzo sarà complicato far mangiare i clienti – riferisce a ViviEnna una ristoratrice – per questo ho contattato Acquaenna per fornirmi di acqua. Il problema è che non ci sono solo io, altri colleghi, per no parlare delle persone fragili, hanno inoltrato la stessa richiesta. Questo vuol dire – aggiunge la ristoratrice – che sono in cosa, di certo, se ad una certa ora non avrò acqua non aprirà il mio locale. Ed i danni economici sono di tutta evidenza, per non parlare di quelli di immagine per la città, dove circolano i turisti”