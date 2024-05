Si rompe ancora la condotta, ecco quando tornerà l’acqua

Sembra davvero una sitcom l’erogazione del servizio idrico nell’Ennese con continui guasti alla condotta che stanno facendo impazzire i residenti di diversi Comuni.

Guasto dopo le operazioni di riavvio

L’ultimo guaio è di poche ore fa, come annunciato da Siciliacque: “I lavori di riparazione della rottura dell’acquedotto Ancipa in contrada Franceschini nel territorio di Agira si sono conclusi ma durante le operazioni di riavvio si è generato un nuovo guasto in contrada Sanguisughe, nel territorio di Troina”.

La comunicazione di Acquaenna

“Pertanto, in considerazione delle necessità di accumulo dei serbatoi afferenti ai sistemi idrici distributivi di ciascun Comune, l’erogazione riprenderà entro le successive dodici ore” spiegano da Acquaenna, gestore del servizio.

Ecco quando tornerà l’acqua

Contestualmente, Siciliacque, in una nota girata ad Acquaenna, ha annunciato quando l’acqua tornerà nei Comuni interessati dal disagio.

Gagliano, Agira, Nissoria, Assoro, frazione di San Giorgio: entro le 20 del 2 maggio

Enna, Calascibetta, Consorzio CB6, Asi Mulinello, Raddusa: entro le 22 del 2 maggio

Domani 3 maggio

Aidone, Valguarnera e Piazza Armerina: entro le 02,00 del 3 maggio

Barrafranca: entro l’una del 3 maggio

Siciliacque, “guasto riparato alle 11”

Siciliacque, in una nota, da sapere che “la società è intervenuta tempestivamente e, grazie anche all’aiuto di una squadra di operai di Acquaenna, il guasto è stato riparato alle ore 11 di oggi. Le forniture idriche ai Comuni interessati – tra cui Enna e Caltanissetta – riprenderanno progressivamente nell’arco di tempo compreso fra le ore 20 di oggi (2 maggio) e le ore 10 di domattina (3 maggio)”.

Meno razionamento idrico

“Per consentire una più rapida ripresa dal disservizio, d’intesa con i gestori d’ambito del servizio idrico, per le prossime 96 ore saranno garantite dotazioni idriche i aumento rispetto al piano di razionamento varato lo scorso marzo” conclude la nota di Siciliacque.