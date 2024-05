Aiuti per il caro mutuo, Pd, “ci sono le graduatorie”

“Apprendiamo con soddisfazione che nei giorni scorsi l’Assessorato dell’Economia ha pubblicato la graduatoria dei soggetti ammessi e tutte le istanze regolamentate presentate anche dai residenti nei Comuni delle aree interne”.

Lo afferma il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, in merito al finanziamento, pari a 50 milioni di euro, per l’abbattimento degli interessi sui mutui per l’acquisto della prima casa ai residenti dei Comuni delle Aree interne.

Risoluzione approvata ad ottobre

Nell’ottobre scorso, la Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato la risoluzione proposta da Venezia. “Le aree interne – ha detto il parlamentare del Pd – soffrono ormai da decenni la piaga dello spopolamento e, in aggiunta alle risorse per gli investimenti infrastrutturali e per il mantenimento dei servizi essenziali, servono politiche abitative mirate in grado di sostenere le giovani coppie che hanno deciso di rimanere acquistando una casa”.