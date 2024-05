GT Talent, la settima tappa all’autodromo di Pergusa

Si terrà il 28 ed il 29 settembre all’Autodromo di Pergusa la settima tappa del GT Talent, dedicato agli aspirati piloti da corsa. Le iscrizioni saranno aperte il 31 maggio sul sito del GT Talent.

Il sogno di diventare pilota

Solo lo scorso anno erano oltre 4 mila i partecipanti pronti a mettersi in gioco, quest’anno – per la prima volta – potranno provarci anche i tantissimi aspiranti siciliani. GT Talent, infatti, rende accessibile a chiunque un settore che, per antonomasia, è estremamente elitario e con enormi barriere d’ingresso.

Gli sconti per le iscrizioni

Per celebrare l’occasione, grazie all’accordo con l’Autodromo, presieduto da Mario Sgrò, GT Talent ha deciso di omaggiare tutti coloro che si iscriveranno alle selezioni della tappa sicula uno sconto di €50 nella prima settimana, mentre il prezzo rimarrà fisso a €189 nelle settimane successive.

Le prove

Tutti coloro che si iscrivono alle selezioni avranno l’opportunità di testare la propria bravura attraverso tre prove di abilità: simulatore di guida, SKID test e settore cronometrato con supercar in pista. Tutti, dunque, avranno la possibilità di trasformare il proprio sogno di diventare pilota professionista in realtà, ma solo i migliori 8 accederanno alla fase finale e potranno provare a vincere: in palio la possibilità di partecipare al Campionato Mitjet e ottenere la licenza Aci Sport

Il curriculum di Pergusa

Quello di Pergusa è l’unico circuito internazionale del meridione, che sin dal 1958 ha scritto tantissime pagine di storia motoristica. Gran Premio del Mediterraneo (Formula 1, Formula 2 e Formula 3000), Premio Pergusa (Formula 3), Coppa Città di Enna e Coppa Florio (Mondiale Marche), 24 Ore di Sicilia, GT FIA, Mondiale Superbike e Ferrari Day sono solo alcune delle più prestigiose manifestazioni che l’autodromo isolano ha ospitato in questi 66 anni di attività.