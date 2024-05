Incendio a Valguarnera, danni ad alcuni immobili

Sterpaglie a fuoco nei pressi della ex scuola agraria, a Valguarnera. L’incendio si è sviluppato ieri pomeriggio verso le 17,30 e non viene esclusa l’ipotesi che possa essere di origine dolosa. Per domarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno evitato danni maggiori, facendosi largo con tante difficoltà tra roghi ed alberi bruciacchiati.

I danni

Nei pressi dell’ex scuola agraria per quanto situata in una zona di collinare insistono nella parte sottostante la Guardia Medica e la postazione del “118” nonché diversi condomini e proprietà private,

una delle quali è stata danneggiata dalle fiamme. Anche l’altro versante della collina, dovuto anche al vento che soffiava in senso contrario è stato incenerito.

Manca la prevenzione

Per fortuna i danni sono stati limitati e sarebbero stati molto maggiori senza l’intervento dei vigili del

fuoco. Non è la prima volta comunque che quella zona venga carbonizzata dalle fiamme, favorita non solo dalle sterpaglie che non vengono estirpate ma soprattutto dall’incuria di chi dovrebbe

provvedere a ripulire la zona.