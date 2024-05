Stadio, tribuna ospiti e spogliatoi come priorità, vertice dal prefetto

Saranno necessari degli interventi per migliorare le condizioni dello stadio Gaeta in vista del torneo della prossima stagione che vedrà impegnata l‘Enna in serie D.

Chi ha partecipato all’incontro

Di questo si è discusso in Prefettura nel corso dell’incontro a cui hanno preso parte il presidente del club gialloverde, Luigi Stompo, il sindaco, Maurizio Dipietro, il prefetto, Maria Carolina Ippolito, il questore, Salvatore Fazzino, l’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, il vicario del questore, Alessandro Milazzo, il rappresentante dell’ufficio tecnico del Comune di Enna, Noemi Sgarlata e Andrea Scriminaci, dirigente dell’Enna.

Tribuna ospiti

La principale priorità, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, è rappresentata dal settore degli ospiti, troppo ravvicinato alla tribuna, per cui servirebbero dei lavori per “isolare” quello spazio, al fine di evitare contatti ed incidenti.

La sicurezza

Nel prossimo campionato, ci saranno numerosi derby, che, dal punto di vista della sicurezza, sono sempre a rischio, basta vedere quanto accaduto nel torneo appena concluso della D, con incidenti tra tifoserie, come accaduto a Siracusa, nella sfida interna con l’Acireale. La polizia, al termine degli accertamenti, ha disposto oltre 90 Daspo per altrettanti tifosi, partecipi di una vera guerriglia urbana con lanci di pietre e fumogeni per le strade della città.

“Interesse di tutti i partecipanti al tavolo tecnico, che si è aggiornato per una prossima riunione da tenere a brevissimo tempo, è quella di assicurare la massima protezione e sicurezza ai sostenitori locali e ospiti che vorranno assistere alle prestazioni della squadra ennese” si legge in una nota della società pubblicata sulla sua pagina social.

Gli spogliatoi

L’altro nodo è rappresentato dagli spogliatoi: anche in questo caso, è emersa l’esigenza di adeguarli in vista del prossimo torneo.