“Per fortuna la siccità ha colpito la Sicilia”, bufera su Lollobrigida

È bufera per le frasi del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante il Question time di ieri alla Camera. Nell’interrogazione del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, il ministro di Fratelli d’Italia ha detto: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare. E per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”.

Le scuse del ministro

“Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governi di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida postando poi un video nel quale torna sulle sue parole di ieri al question time al Senato sul tema della siccità.

“La domanda del collega era sulla siccità in Piemonte”, spiega Lollobrigida precisando di aver voluto sottolineare che per fortuna in Piemonte non è accaduto quello che è successo in Sicilia.

Nicita (Pd), “Lollobrigida si dimetta”

“Le parole contro la Sicilia pronunciate pubblicamente da Lollobrigida in Parlamento sono uno scandalo. Non solo il ministro dell’Agricoltura dimostra di non avere alcuna consapevolezza di cosa significhi essere un’isola e di quali sono le difficoltà quotidiane di chi abita la Regione. Ma rivela il totale disinteresse del governo Meloni per la nostra Sicilia, dove vivono circa 5 milioni di cittadine e cittadini. A loro dovrebbe rivolgere al più presto le proprie scuse. Ma, questa volta, non basteranno. Deve dimettersi”. Lo afferma Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Isole.

Di Paola (M5S), “parole vergognose”

“Ancora una volta il ministro Lollobrigida non perde occasione per celare la sua grettezza e razzismo nei confronti del Sud, come del resto è ovvio che faccia il suo partito. La sua risposta sulla siccità che ‘per fortuna’, parole del ministro, ‘ha colpito il sud’ è la palese dimostrazione che il governo Meloni favorisca le regioni del nord e goda addirittura se il Mezzogiorno è in difficoltà. Non comprendo come sia possibile che i siciliani possano votare Lega nord, partito che insieme a FDI compone questo governo”. A dirlo il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Nuccio Di Paola