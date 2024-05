Arte e musica a Enna nel ricordo delle vittime di mafia

Il Presidente dell’associazione “Il Solco” Salvatore Astorina, insieme a Omar Vellari, membro del consiglio direttivo, hanno annunciato le iniziative legate al progetto Arte, Musica e Legalità. Si partirà il 23 maggio: in occasione del festival dell’aquilone, che si svolgerà nel campetto Tino Pregadio di Enna bassa, ci sarà uno spazio sarà dedicato al dialogo con gli studenti sul tema della legalità.

Il 25 maggio invece, si terrà alle ore 18, 30, una seconda inaugurazione della scala della legalità situata nei prezzi di Piazza della Bonifica a Pergusa, che nei prossimi giorni rivedrà nuova luce, grazie ad un’ opera di ripristino e pulizia.

La musica

In serata prenderà il via il Sicily Tribute contest con varie esibizioni di giovani band che proseguirà

anche nella serata del 26 maggio, e si susseguiranno vari ospiti dagli “Isteresi” alla compagnia

teatrale di Catania “Teatro Euphoria” con uno spettacolo che ci catapulterà in un viaggio

attraverso le varie fasi dell’esistenza: la nascita, la crescita, la morte.

Le vittime della mafia

Verranno ricordate le vittime della mafia e nello stesso pomeriggio si svolgeranno delle attività sportive per i più piccoli, nel campetto adiacente la Piazza, in collaborazione con il CSI Enna, l’Associazione Hope Aps e la cooperativa Iblea Servizi Territoriali. Alla fine dei giochi verranno piantati due alberi intitolandoli a due vittime di mafia del nostro territorio.

Ultima tappa

L’ultima tappa invece , si svolgerà nella parte alta della città, nello specifico in una parte delle mura esterne della casa circondariale di Enna, dove verrà realizzato un murales in ricordo di Luigi

Bodenza. “L’associazione Il Solco in collaborazione con Libera Enna invita tutta la cittadinanza apartecipare; l’arte , la musica e la legalità saranno il filo conduttore delle giornate che ci apprestiamo a vivere” si legge nella nota.