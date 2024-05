Al via la Settimana motoristica con le storiche F1

Inizia la “Settimana Motoristica Ennese”, evento che riporta in Sicilia auto leggendarie che hanno fatto la storia del motorsport e monoposto di F1 Campione del Mondo.

La tre giorni

Dopo il benvenuto al paddock dedicato ai piloti da parte del Consorzio Ente Autodromo Pergusa e dai giornalisti accreditati, in programma domani pomeriggio giovedì 16, scatterà la tre giorni che prevede l’accensione dei motori venerdì 17 con le prove libere cui seguiranno nella giornata di sabato 18 le prove ufficiali e la prima gara. Domenica la seconda gara per tutti con l’assegnazione del Gran Premio del Mediterrraneo, la Coppa Città di Enna ed il Premio Pergusa.Ci sarà il live streaming dell’intero week end siciliano, con le gare della F.1 in diretta nazionale.

Sgrò, “emozione è forte”

-“La storia torna a Pergusa, siamo pronti ad iniziare – dichiara Mario Sgrò – l’emozione è forte quanto il desiderio di sentire la sinfonia che sapranno offrire motori che rappresentano l’epopea delle corse in circuito e su strada. Un evento internazionale, che è certamente agonismo, ma soprattutto cultura, storia e conoscenza di un mondo spesso visto solo sui teleschermi. La spinta della passione infonde l’energia essenziale per il superamento di criticità talvolta causate da chi perde la preziosa opportunità di condividere gli intenti che questo appuntamento rappresenta”-.