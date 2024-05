“Cenere”, il terzo romanzo del sindaco di Gagliano

Sarà presentato domani alle 19, all’auditorium “Aldo Scialfa”, a Gagliano, il terzo romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi, sindaco di Gagliano, comune nel quale vive da sempre. “Cenere” è l’ultimo suo lavoro, edito da Spazio Cultura Edizioni, ambientato in Sicilia, a Roccaferrata per l’esattezza, nel 2010.

E’ un giallo

Un giallo che vede mescolarsi la vita di tante persone, tra cui quella del giovane e volitivo Francesco, nipote del mastro pasticcere. Sarà proprio lui, involontario testimone di un intricato nugolo di storie intrise di misteri, a rimettere insieme i tasselli della contorta vicenda in cui nulla si rivelerà essere ciò che sembrava.

La copertina e le illustrazioni sono a cura dei fratelli Rossana, Arianna e Luigi Pacino. Alla presentazione, oltre all’autore, saranno presenti l’editor, Vera Chiavetta, e l’editore Nicola Macaione. Modera la giornalista Valentina La Ferrera.

Gli altri libri del sindaco

Laureato in Scienze politiche e specializzato in Comunicazione e Marketing, Baldi è direttore di un ente provinciale e collabora, in qualità di formatore, con aziende e società di settore. Ѐ ormai uno scrittore conclamato, annoverato in diverse antologie nazionali tra gli scrittori contemporanei emergenti, e vincitore di numerosi premi letterari. Prima di “Cenere” aveva pubblicato i romanzi “Bagliori” e “Il tappeto”, con la sua seconda edizione. Ha scritto commedie, poesie e racconti.