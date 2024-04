Protezione civile, Gagliano alla maratona dei sindaci

Gagliano è tra i comuni che hanno partecipato alla “Maratona dei sindaci dei comuni virtuosi in Protezione civile” tenutasi a Misterbianco.

C’era il vicesindaco

Il comune è stato rappresentato dal vicesindaco Graziano Li Calzi e dal comandante della polizia municipale, Sergio Rossino. La manifestazione è stata organizzata dal Dipartimento della Protezione civile siciliana per confrontarsi sui metodi e le attività dei sistemi locali e per riconoscere la buona amministrazione di sindaci, assessori e tecnici che quotidianamente affrontano gli impegnativi temi della protezione civile.

Le azioni del Comune

Gagliano è tra i pochi comuni siciliani ad essersi distinto per le buone pratiche di protezione civile messe in campo e per avere un piano comunale aggiornato anche agli ultimi scenari di rischio. Il vicesindaco ha esposto la situazione del territorio illustrando le azioni di prevenzione, sensibilizzazione, organizzazione, gestione delle emergenze e prossime collaborazioni con le associazioni e gruppi di volontariato. La posizione arroccata del paese rende bellissimo il paesaggio dal punto di vista estetico, ma lo espone anche a notevoli rischi idrogeologici, pertanto sono state revisionate le mappe territoriali relative alla geologia del territorio; alla popolazione residente; ai rischi idrogeologico, sismico e di incendio; e alle infrastrutture di emergenza. Il piano comunale di protezione civile ha come finalità la salvaguardia dell’integrità fisica dei cittadini.

Valentina La Ferrera