Valguarnera, cerimonia per la targa a Falcone Borsellino

Valguarnera per un giorno si tinge a festa. Domani mercoledì 22 maggio, sarà scoperta una targa in onore dei Giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso la villa comunale omonima, in via Sant’Elena.

I partecipanti

La manifestazione inizierà alle 10,30 e parteciperanno oltre al Sindaco Francesca Draià, la Giunta e il Consiglio Comunale, il Prefetto di Enna Maria Carolina Ippolito, il Questore Salvatore Fazzino, il coordinatore della Federazione Antiracket Italiana Paolo Terranova, il Presidente dell’Associazione Antiracket di Leonforte Gaetano Debole, nonché gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado.