Stabilizzazione precari, Cgil, “Asp rimoduli dotazione organica”

La stabilizzazione dei precari che prestano servizio all’Asp di Enna è stata al centro di un’assemblea tenutasi nella sede della Cgil di Enna.

Chi sono i precari

Tecnici informatici, psicologi, psicoterapeuti, personale amministrativo, assistenti sociali, biologi ed altre figure che hanno iniziato il loro percorso nel drammatico periodo della pandemia quando la sanità, impreparata a questo evento, era praticamente alle corde.

Cosa deve fare l’Asp

Per il percorso della stabilizzazione il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che ha preso parte all’incontro, ha spiegato quali sono le tappe e la principale è “l’immediata rimodulazione della dotazione organica e del piano di fabbisogno triennale dell’Asp di Enna e che la stessa, nel rispetto della massa salariale, deve soddisfare oltre che le aspettative occupazionali dei lavoratori precari anche le esigenze dell’amministrazione”.

L’appello della Cgil

La Funzione pubblica della Cgil ha lanciato un appello alla politica perché “si possa risolvere la problematica dei lavoratori precari”.

“Occorre che si realizzino, nel più breve tempo possibile, le stabilizzazioni al fine di dare dignità e sicurezza temporale al lavoro del personale interessato e per rendere più efficienti i servizi offerti ai cittadini della provincia di Enna migliorando, ad esempio, la funzionalità del CUP e dare contenuti alle strutture previste del PNRR di prossima attivazione” spiegano dalla Cgil di Enna.

Stop alle migrazioni

La Cgil intravede un altro pericolo, altrettanto solido, quello di un ulteriore spopolamento del territorio. “Si eviterebbero – dicono dalla Cgil – le migrazioni verso altri territori con il conseguente spopolamento della provincia ennese già martoriata per le frequenti chiusure di aziende e per il trasferimento di diversi enti quali la Bancad’Italia, la Camera di Commercio, punti Enel, e via discorrendo”.

I partecipanti all’incontro

All’incontro erano presenti oltre al segretario generale della Funzione pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò anche la segretaria della Funzione pubblica Patrizia Cacciato, il rappresentante della Funzione pubblica all’interno dell’Asp, Giuseppe Russo e il segretario della Camera del lavoro Antonio Malaguarnera ed il deputato regionale Fabio Venezia.