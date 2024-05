Lavori al Castello, chiude il ristorante La Rupe

Continua a fare discutere la chiusura del Castello di Lombardia seguita all’apertura del cantiere di lavoro per la valorizzazione dell’antico maniero. La riunione fissata per lo scorso 17 maggio presso i competenti uffici del Comune non ha prodotto alcun risultato utile per i commercianti della zona, che continuano a lamentare un calo del rispettivo fatturato.

Ristoratore costretto a chiudere

Tra i commercianti, quello più danneggiato sembra essere il ristoratore della Rupe, che ha dovuto chiudere l’attività per avvenuta occupazione della strada di accesso. Il ristoratore lamenta la mancanza di sensibilità in capo a chi non si è neanche posto il problema di evitare, ovvero, limitare i danni ad un’attività economica esistente. Dalla citata riunione, in cui ci si aspettava una valutazione sulle ipotesi che potessero conciliare gli interessi pubblici sottesi ai lavori in corso con quelli dei commercianti della zona, sono emersi i soli interessi dell’impresa appaltatrice dei lavori e un freddo rinvio della problematica al mese di settembre, cioè a fine estate (sic!).

La mancanza di lungimiranza

Una “buona politica” avrebbe richiesto un’azione lungimirante del Comune finalizzata a limitare danni e disagi ed invece sembra prevalere una paradossale rassegnazione in capo a chi “fa spallucce”, anche a fronte dei numerosi turisti che si registrano in questo inizio d’estate. In tale contesto, in cui non è affatto da escludere la via legale per evidente perdita di utilità economiche derivanti da fatto altrui, sarebbe auspicabile che la questione venisse trattata dal Consiglio comunale, anche allo scopo di valutare il riconoscimento di mirati indennizzi.