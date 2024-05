Settimana motoristica, Mpa EV, “sindaco faccia luce sui costi”

E’ bufera sui costi sostenuti dal Comune di Enna per finanziare la Settimana motoristica ennese che si è tenuta appena sette giorni fa nell’Autodromo di Pergusa.

L’interrogazione di Mpa-EV

Il gruppo consiliare composto dal Mpa e Enna Viva, in una interrogazione, chiede al sindaco di Enna, nella qualità di Presidente dell’assemblea consortile dell’ Ente Autodromo d Pergusa, quante risorse sono state impiegate nella realizzazione dell’evento.

Dove è la delibera?

C’è anche un aspetto amministrativo, particolare non da poco, sollevato dal gruppo consiliare Mpa-EV. “Qual è la delibera dell’assemblea consortile che ha stabilito l’articolazione tariffaria di cui all’ultimo punto delle premesse e qual è il criterio che ha determinato tale scelta?”. Ed ancora, “a quanto ammontano gli incassi della tribuna che sono stati incassati all’esito del weekend?” chiedono i consiglieri nella loro interrogazione.

I costi per l’Aci racing weekend

Il gruppo politico, nella stessa interrogazione, domanda chiarezza sul prossimo evento. “Quali saranno i costi previsti per il biglietto della tribuna della manifestazione motoristica “Aci racing weekend” prevista per il 7-8-9 giugno e quale criterio intende adottare l’assemblea consortile per definirne gli importi?” Ed infine, “quali sono le altre manifestazioni motoristiche in programma per il 2024?”.

Le dimissioni di Battaglia

Mpa-EV parlano anche delle dimissioni del vicepresidente dell’Ente autodromo. “Tali interrogativi, a nostro avviso, appaiono pertinenti anche alla luce delle dimissioni del Vicepresidente dell’Ente Autodromo Dott. Alessandro Battaglia, che in questi anni ha rappresentato un autorevole punto di contatto tra l’Ente Autodromo stesso, l’ACI e tutto il mondo del motorsport”.