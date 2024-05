Fondi Fsc, pioggia di milioni a Troina, finanziate 4 opere

Ammontano a 13 milioni di euro le risorse stanziate per 4 interventi del Comune di Troina grazie al Fsc, fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Quali sono i 4 interventi

Ecco, nel dettaglio quali sono i 4 interventi che interesseranno Troina. Il Consolidamento e messa in sicurezza del versante di via Umberto ( E. 2.465.130,86); consolidamento e messa in sicurezza del versante Sud del quartiere Mulino a Vento ( E. 5.998.320,00); lavori di pulitura dell’alveo del fiume sotto Troina ( E. 505.524,00); manutenzione straordinaria della S.P.47 ,dal bivio della SS 120 – strada Diga ANCIPA – (E. 4.000.000,00)

Sindaco, “lavorato senza sosta”

“Dopo un enorme lavoro che ha visto coinvolti i nostri uffici comunali, l’intera amministrazione comunale e l’apporto dell’onorevole Fabio Venezia che ci ha sostenuti seguendo l’iter a Palermo, arrivano altri risultati importanti per il nostro territorio. Senza progettazioni non si possono ottenere finanziamenti ed in questi mesi, valutando l’importante opportunità offerta dal FSC, abbiamo lavorato senza sosta per aggiornare ed adeguare il nostro parco progetti” ha detto il sindaco di Troina, Alfio Giachino.

Che cosa sono i fondi Fsc

I fondi Fsc, acronimo per Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono strumenti di finanziamento italiani destinati a promuovere la coesione territoriale e lo sviluppo economico delle diverse regioni del Paese. In particolare, il fondo mira a ridurre le disparità territoriali, sostenere la crescita delle aree più svantaggiate e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il Fscè nato per integrarsi con i finanziamenti strutturali dell’Unione europea, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE). Questi fondi sono essenziali per finanziare progetti strategici a livello locale e regionale, comprese infrastrutture, servizi pubblici, attività economiche e iniziative di sviluppo sostenibile. Inoltre, mirano a migliorare la sicurezza, la qualità ambientale e l’accessibilità delle infrastrutture locali.