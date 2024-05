Rischio idrogeologico, 4,8 milioni a Leonforte dai fondi Fsc

Ammontano a poco meno di 5 milioni, 4.855.974,88, le risorse del Fsc, fondo per lo sviluppo e la coesione, assegnate al Comune di Leonforte. Ne da notizia il sindaco, Piero Livolsi, che, nelle ore scorse, ha ricevuto la delibera della Regione che dispone le somme per due interventi

Le 2 opere

Ci sono i lavori di adeguamento del canale Tagliata, lungo il tratto di via Capra e corso Umberto per un importo di 3.081.326,88. E poi gli interventi di un tratto del torrente Crisa per un costo di 1.744.648,00.

Il sindaco

“Grazie al Governo Regionale, all’impegno degli uffici comunali che hanno nel tempo predisposto la progettazione al continuo impegno dell’amministrazione che ha seguito l’iter amministrativo e dell’onorevole Fabio Venezia che ha seguito in Regione i vari passaggi assicurando sempre il proprio supporto politico all’amministrazione” dice il sindaco Livolsi.