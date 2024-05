Autodromo Pergusa, torna l’Aci Racing weekend

Da venerdì 7 giugno al 9 torna l’Aci Racing weekend, che quest’anno sul circuito del lago prevede tre serie tricolori.

Un esercito di vetture

Ci sarà innanzitutto il ritorno del Turismo con il Tcr Italy che, visto il cospicuo numero di vetture, saranno divise in versione con cambio sequenziale e Dgs. Farà l’esordio stagionale il C.I.Sport Prototipi con l’arrivo della attesa Wolf Raiden, che ha mantenuto la motorizzazione Aprilia maggiorata a 1100 cc, ma è una vettura del tutto nuova a partire dal telaio che, secondo le specifiche FiA, prevede l’Halo ed un abitacolo più spazioso. Rinnovata anche tutta la trasmissione e la parte che riguarda l’impianto frenante e l’elettronica. Si conferma invariata l’affascinante serie tricolore delle Autostoriche.

L’esordio della serie Mitjet

In aggiunta al grande spettacolo dei Campionato Italiani, un tocco di internazionalità al weekend sarà offerto dal debutto assoluto in Sicilia della serie Mitjet, che negli ultimi anni ha suscitato grande interesse di piloti e pubblico. Anche in questo caso si annunciano gare molto spettacolari ed equilibrate, trattandosi di una vettura per tutti uguali con telaio Ligier Tubolare e motore Renault Sport 2000 da 225 cv.

Mario Sgrò, Presidente Consorzio Ente Autrodomo Pergusa

Sgrò, “c’è molto entusiasmo”

Il presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa Mario Sgrò ha dichiarato: – “Siamo entusiasti dell’evento che si è appena concluso ed ha portato il nostro autodromo al centro della scena della storia dell’automobilismo. Siamo da tempo al lavoro anche al prossimo importante appuntamento tricolore con la consueta attenzione e tutta la nostra energia. Una sorta di ponte tra passato e presente con la testa al futuro. Abbiamo riportato in Sicilia le Formula 1 ante 1966 e questo è motivo di orgoglio, non solo per il nostro circuito ma per l’intera regione come lo saranno i Campionati Italiani che ci apprestiamo ad ospitare nel weekend del 9 giugno. Guardando avanti, tra le tante iniziative stiamo avviando alcuni importanti progetti sia nel campo della ricerca che della formazione e collaborazione di figure professionali di alto profilo. Iniziamo a coinvolgere gli studenti dell’Università Kore sin dal weekend prossimo, con l’accesso gratuito in tribuna per 200 di loro nelle giornate di sabato e domenica.”-.