Qualità della vita, Dipietro si prende il merito

“Il balzo in avanti, di ben 10 posizioni, della nostra città nella classifica annuale dedicata alla qualità della vita nelle città italiane è un ottimo risultato che premia l’attività amministrativa”. Lo afferma il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro commentando la pubblicazione della classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città italiane in cui Enna scala posizioni, arrivando al 90esimo posto.

Il criterio del Pnrr

Tra i criteri adottati dallo studio commissionato dal quotidiano finanziario c’è l’uso del Pnrr ed è su questo aspetto che il sindaco rimarca la sua soddisfazione. “Soprattutto in tema di utilizzo dei fondi del PNRR, ma anche relativamente ai parametri di riferimento dell’indagine, che rappresentano tutti punti qualificanti del governo cittadino” analizza il capo dell’amministrazione comunale di Enna

La boccata di ossigeno per il sindaco

Non sono state settimane semplici sotto l’aspetto politico, quelle appena trascorse per il sindaco Dipietro a seguito delle dimissioni di 5 assessori, naturalmente sostituiti, che, come conseguenza, hanno avuto la perdita di forza in Consiglio, in cui si ritrova in minoranza. Per cui, questa notizia rappresenta per il capo dell’amministrazione una boccata di ossigeno ed una colpo positivo alla sua immagine. ” Enna è l’unico capoluogo siciliano che risale la classifica nazionale e questo è motivo di grande soddisfazione e stimolo per continuare sul cammino intrapreso” ha chiosato Dipietro.