Pride a Enna, adesione del Pd e dei Giovani democratici

Adesione del Pd e dei Giovani democratici di Enna all’ Enna Pride 2024, che si svolgerà sabato 1 giugno.

Primo evento Pride a Enna

“Un evento epocale per l’entroterra siciliano – dove non era mai stato organizzato nulla del genere prima – e ragione di mobilitazione per la battaglia per il riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQIA+” spiegano dal Pd di Enna

Colaleo, “sostegno dei diritti civili”

“Il Partito Democratico aderisce all’Onda Pride da moltissimi anni, in tutta Italia, e la nostra segretaria, Elly Schlein, aprirà quest’anno gli eventi del Pride di Roma” dichiara Lillo Colaleo, responsabile provinciale iniziativa politica del PD “e, in noi, c’è una profonda adesione a questa battaglia comune e sentiamo l’obbligo morale politico di esserci. Non c’è ragione, peraltro, di cedere in facili benaltrismi: i diritti sociali e civili si intrecciano e lottare per diritti egualitari per tutti non significa rinunciare alle battaglie a sostegno di chi è in difficoltà economica o di una sanità che funzioni”