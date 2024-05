Fsc, fondi per la Panoramica, “grazie al Pd”

“Buone nuove per la SP28- Panoramica: perizia di variante suppletiva pronta e conferma di copertura finanziaria da parte delle Regione grazie alla richiesta di finanziamento operata dal Partito PD di Enna”. Lo afferma, in una nota, Tiziana Campisi, ingegnere e componente esecutivo comunale del PD Enna, in merito alle risorse, provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione, stanziate per la Panoramica, crollata nel 2009.

Tiziana Campisi, esponente del Pd Enna

Rete stradale ennese colabrodo

L’esponente del Pd denuncia, comunque, le pessime condizioni della rete stradale ennese. “Gli ultimi 15 anni sono stati caratterizzati – dice Campisi – da forti criticità specie per i collegamenti ai principali poli attrattori della città di Enna. Tra gli archi della rete stradale maggiormente penalizzati bisogna ricordare la strada provinciale SP28 (denominata “Panoramica”) che è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno via via bloccato i lavori di ripristino e pertanto arrecato un crescente danno non solo di tipo trasportistico ma anche economico e sociale”.

La copertura finanziaria

“Il lavoro di squadra della segreteria di partito – aggiunge Campisi – con i deputati regionali e nazionali ha permesso di giungere ad un importante svolta. In particolare è possibile affermare non solo che la perizia di variante suppletiva è pronta grazie all’attento lavoro dei tecnici della Provincia di Enna , come già accennato nelle scorse settimane ,ma è anche stata confermata la copertura finanziaria”.

Secondo quanto sostenuto dall’esponente del Pd, le interlocuzioni tra i deputati del PD Fabio Venezia e Stefania Marino con all’assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò hanno permesso di “ottenere un finanziamento per la copertura delle spese , nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)”