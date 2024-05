I soldati troinesi vittime dei nazifascisti nello studio di 2 docenti

Basilio Arona, cultore di storia locale, e due docenti di scuola media Valeria Caputo e Maria Concetta Di Blasi con i loro alunni troinesi sono impegnati da qualche anno nella ricerca sui soldati troinesi catturati dai nazifascisti e deportati in Germania nei campi di concentramento. Di come hanno vissuto la seconda

guerra mondiale i troinesi in paese si sa molto, grazie al libro di Luigi Anello sulla battaglia di Troina 31

luglio-5 agosto 1943, le foto di Robert Kapa e gli articoli comparsi nell’agosto del 1943 sui giornali americani come il New York Times.

La sorte dei soldati di Troina

Ma di quelli che allora a Troina non c’erano, ed erano molti, perché da militari erano sparsi in Francia, Russia, Grecia a combattere, si sa poco o nulla. Erano tutti giovani dai 20 i 30 anni di età. Di questi, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, una decina entrarono nelle formazioni partigiane in lotta contro i nazifascisti. Alcuni di loro, Angelo Arona e Salvatore Pellizzeri, morirono sul campo di battaglia. Di quelli che sopravvissero, ce ne furono alcuni che restarono al Nord ed altri che ritornarono a Troina. Angelo Santoro e Salvatore Liardo ritornarono in paese, ma della loro esperienza di partigiani ne parlavano solo se venivano sollecitati a farlo. Erano delle persone dal carattere mite, che non avrebbero fatto male neppure ad una mosca.

I militari catturati e uccisi dai nazifascisti

Si sono trovati a vivere sicuramente il dramma dell’uccidere o dell’essere ucciso dall’esito sempre letale. E’, di questo dramma, non volevano parlare. Di militari troinesi catturati dai nazifascisti ed internati in Germania negli “stammlager” (campi di concentramento) in Germania e Polonia, con il lavoro di ricerca che stanno conducendo, Arona, Caputo e Di Blasi fino ad ora ne ha individuato circa duecento di cui tanti persero la vita nei campi di concentramento e non fecero più ritorno in paese.

Posti dai nazifascisti di fronte alla scelta di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini o il campo di concentramento, quei soldati troinesi scelsero il campo di concentramento ed il lavoro forzato nelle industrie tedesche. Per aver resistito con la loro fermezza d’animo alle lusinghe, alle minacce e alle sevizie dei nazifascisti, questi militari troinesi internati dovrebbero essere considerati come partigiani.

Silvano Privitera