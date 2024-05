Lavori, chiude per 3 giorni la Pergusina

Disagi per i pendolari piazzesi e valguarneresi nei prossimi giorni. Con ordinanza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, sarà infatti chiusa al transito in entrambi i sensi di

marcia, la strada Provinciale 98 che conduce ad Enna, nei giorni 04-05- 06 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, per lavori di manutenzione nella galleria aperta, all’altezza del KM. 2+ 800.

I lavori

Lavori – secondo- l’ordinanza emessa dal commissario Carmela Madonia- ritenuti imprescindibili ed urgenti. Si tratta della ex Turistica o cosiddetta “Pergusina” che da Valguarnera da un lato e Piazza Armerina dall’altro, conduce nel capoluogo. Però se mentre i pendolari e viaggiatori valguarneresi potranno benissimo in quelle ore percorrere la strada alternativa la “Statale 192” per recarsi ad Enna, disagi maggiori invece per i piazzesi che dovranno per forza di cose fare una decina di km in

più, passare dalla circonvallazione di Valguarnera ed immettersi sulla 192 in località Mulinello.