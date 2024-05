Enna Pride, ecco il percorso, sindaco ai cittadini, “partecipate”

Si terrà domani il primo Pride nella città di Enna organizzato da Arci Petra, gruppo Open, collettivo Queer di Catania, l’associazione studentesca Koinè e le altre associazioni Garage, Mondooperaio e Anpi.

Raduno e percorso

Il raduno è previsto alle 17 al castello di Lombardia mentre alle 18 partirà il corteo per raggiungere piazza Umberto I: qui si terrà un sit-in e ci sarà spazio per alcune testimonianze. Alle 20,30 l’appuntamento è al Sorseggio, sul Belvedere Marconi, per la festa finale. Alla manifestazione partecipano Igor Mazzei con i giochi di fuoco, lo street artist, Giuseppe Tricomi e dj set e ancora un concerto live di Stati di Agitazione e Jack’s Leg.

Le navette

Si prevede l’arrivo di persone da fuori provincia e per questo saranno operative le navette gratuite al parcheggio Pisciotto dove sarà possibile lasciare sia le macchine che gli autobus privati . Da lì le navette raggiungeranno il castello di Lombardia con corse che vanno dalle 16,45 alle 17,30 . Gli autobus privati riprenderanno i passeggeri in piazza Coppola . L’accesso al castello di Lombardia è interdetto a macchine e autobus.

Il sostegno del sindaco

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha detto di condividere la manifestazione del movimento LGBTQIA+ nata per sostenerne i diritti e contro ogni forma di omotransfobia. “Sostengo con grande convinzione questo importante appuntamento e vi invito a partecipare a questo momento di lotta e di eguaglianza, ma anche di gioia e di voglia di stare insieme”