Tennis, Alberti Team Troina campione provinciale

L’Alberti Tennis Team di Troina conquista il titolo di campione provinciale 2024 nell’ambito dei tornei della Federazione Italiana Tennis e Padel (TPRA FITP). In una girandola di emozioni per i partecipanti, l’Alberti Tennis Team, giocando sul campo neutro del Tennis Club Calascibetta nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 maggio, ha trionfato, riuscendo a conquistare il titolo di Campione Provinciale 2024 TPRA FITP nella “Fase Argento”, superando la squadra di Regalbuto nella finalissima.

La sfida con Regalbuto

Dopo essersi qualificati nel girone all’italiana, i giocatori dell’Alberti Tennis Team hanno vinto la semifinale contro il Nicosia, approdando alla decisiva sfida contro il team regalbutese. La compagine troinese, guidata dal capitano Giuseppe Alberti, ha combattuto punto a punto, determinata a raggiungere l’obiettivo prefissato all’inizio della stagione.

La squadra vincitrice

La squadra di Troina era composta da: Arturo Caranna, Pablo Piyuka, Angelo Baudo, Santo Provenza, Sandro Cantagallo, Francesco Di Blasi, Sandro Macrì, Michele Scardilli e Giulio Elia. In finale, i singolari sono stati vinti da Piyuka e Caranna, mentre il terzo risultato utile è arrivato dal doppio Baudo e Provenza. Con questo successo, l’Alberti Tennis Team si prepara ora per la fase regionale che si svolgerà a Caltanissetta dal 21 al 23 giugno prossimo.

La soddisfazione del capitano

La speranza è che il risultato raggiunto ieri possa ripetersi anche nella fase regionale, così da rappresentare la Sicilia alle nazionali. Il capitano Giuseppe Alberti ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, “auspicando un altro grande risultato nella prossima competizione nissena per continuare la straordinaria stagione e continuare a portare in alto i colori della provincia ennese”.