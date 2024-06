Pride a Enna, tutti i divieti in città, ecco cosa fare

E’ il giorno dell’Enna Pride che inizierà alle 17 con il raduno dei manifestanti al Castello di Lombardia. Il Comune di Enna, per l’occasione, ha emesso una ordinanza che dispone i divieti di sosta e di circolazione.

Divieto di sosta

Il provvedimento dell’amministrazione prevede il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, dalle ore 14.00 alle ore 19,00 del giorno 01/06/2024, nelle seguenti vie e piazze: tutta la piazza G. Rosso, tutta la piazza Scarlata, tratti di via Roma e via Lombardia compresi tra la piazza G. Rosso e la piazza Vittorio Emanuele e, per esigenze di ordine pubblico, nella piazza Vittorio Emanuele compreso tra la piazza Crispi ed il civ. 18 (1l tuo Break h24″).

Divieto di circolazione

Disposto anche il divieto temporaneo di circolazione, limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo, nel tratto di via Roma compreso tra la piazza G. Rosso e la piazza F. Crispi, attraverso piazza V. Emanuele.

Le navette

Si prevede l’arrivo di persone da fuori provincia e per questo saranno operative le navette gratuite al parcheggio Pisciotto dove sarà possibile lasciare sia le macchine che gli autobus privati . Da lì le navette raggiungeranno il castello di Lombardia con corse che vanno dalle 16,45 alle 17,30 . Gli autobus privati riprenderanno i passeggeri in piazza Coppola . L’accesso al castello di Lombardia è interdetto a macchine e autobus.

Raduno e percorso

Il raduno è previsto alle 17 al castello di Lombardia mentre alle 18 partirà il corteo per raggiungere piazza Umberto I: qui si terrà un sit-in e ci sarà spazio per alcune testimonianze. Alle 20,30 l’appuntamento è al Sorseggio, sul Belvedere Marconi, per la festa finale. Alla manifestazione partecipano Igor Mazzei con i giochi di fuoco, lo street artist, Giuseppe Tricomi e dj set e ancora un concerto live di Stati di Agitazione e Jack’s Leg.