2 Giugno, il Tricolore sul palazzo della Camcom

Per festeggiare il 2 giugno la festa della Repubblica i vigili del fuoco dal tetto del palazzo della Camera di Commercio di Enna hanno srotolato il Tricolore creando un impatto scenico importante. Per l’occasione, sono stati impiegati i vigili del Nucleo speleo alpino fluviali che dopo essere saliti in cima all’edificio hanno calato dall’alto la bandiera.

La squadra dei vigili

In particolare, c’erano, nel complesso 10 uomini: 4 posizionati sul tetto della Camera di commercio, con il compito di occuparsi della sicurezza degli operatori, 4, invece, hanno effettuato la discesa, infine 2 hanno coordinato le operazioni da terra.

Le autorità

Erano presenti il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, le autorità civili e militari ed il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Francesco Pascuzzi. “Il comando di Enna ha onorato con questa manovra impegnativa la commemorazione del 78°anniversario della nascita della Repubblica Italiana, riproponendo anche a Enna ciò che avviene con proporzioni differenti nella Capitale” spiegano dal comando provinciale

Il 2 Giugno

La festa del 2 giugno è la celebrazione della nascita della Repubblica Italiana, avvenuta nel 1946. In quella data, a seguito di un referendum istituzionale, gli italiani scelsero la repubblica come forma di governo, mettendo fine alla monarchia dei Savoia.