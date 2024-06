Polizia locale, accordo per le indennità del 2023

Sembra essere stato trovato l’accordo tra l’amministrazione comunale di Enna ed i sindacati, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, in merito al pagamento dell’indennità di turnazione relativa al 2023 per la Polizia locale.

Vertice tra assessore e sindacati

Come fanno sapere gli stessi sindacati, l’assessore al Personale, Rosario Vasapollo, nell’attesa di approfondire la discussione con il nuovo dirigente dell’area, “ha proposto delle soluzioni assolutamente percorribili e legittime per superare l’empasse venutasi a creare sul pagamento dell’indennità di turnazione anno 2023 e che, purtroppo qualche altra organizzazione sindacale ha cercato di cavalcarne l’onda del dissenso” spiegano in una nota Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Un nuovo incontro

Le parti si ritroveranno di nuovo per mettere tutto nero su bianco e discutere anche di altre vertenze, “tra cui il pagamento del salario accessorio anni 2020 e seguenti, i regolamenti comunali e l’organizzazione del lavoro”.

Aumentare i compensi per 70 dipendenti

Inoltre, la Cisl ha proposto di aumentare le risorse economiche relative alle progressioni economiche dei dipendenti comunali di ulteriori 20 mila euro, “al fine di soddisfare una più ampia platea di personale, una settantina di dipendenti circa, che da molti anni attendono un giusto riconoscimento del lavoro svolto tenuto anche conto che con i tanti pensionamenti si ritrovano molto spesso con carichi di lavoro anche raddoppiati” spiegano i sindacati. La proposta della Cisl è stata fatta propria anche dagli altri sindacati “nonché dall’Amministrazione comunale e dalla maggioranza delle RSU” chiosa la nota sindacale.