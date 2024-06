Tennis Calascibetta, donne battono Catania, uomini superano Enna

Continua il momento felice per i giocatori del Circolo Tennis Calascibetta. Le sorelle Alessia e Martina

Bertuccio, insieme a Francesca Lucchese, hanno trionfato, con un secco 3-0, contro il Circolo Tennis Montekatira di Catania, (Campionato D2), conquistando il primo posto nel girone di qualificazione e approdando ai Play off.

Il dominio su Catania

Le tenniste xibetane hanno dominato le avversarie sia negli incontri singoli, sia nel doppio, mostrando un’ottima preparazione tecnica. “L’obiettivo-spiega Pietro Stivale, presidente del Circolo Tennis- è quello di raggiungere la promozione in serie D1”. “E’ un momento importante per il nostro Circolo Tennis”, hanno sottolineato inoltre i maestri federali Piero Capizzi e Salvatore Bellomo, aggiungendo: “Le ragazze si sono preparate con grande determinazione e continueranno ad allenarsi per affrontare al meglio i play off”. Un match che ha visto la presenza di molti xibetani che hanno sostenuto le tre tenniste.

I maschi hanno sconfitto Enna

In campo maschile si sono aggiudicati la fase della “Coppa Italia Tpra” (Tennis amatoriale), per la

provincia di Enna, aggiudicandosi la finale contro il Circolo Tennis Enna, i tennisti Alberto Innuso, Yuri Giardina, Giuseppe Lucchese e Gabriele Tiberio. I quattro giocatori hanno ottenuto la qualificazione per la fase regionale che si svolgerà nei prossimi giorni a Caltanissetta, dove affronteranno le squadre vincitrici delle altre province siciliane per provare a conquistare la Coppa Italia regionale Tpra.

Francesco Librizzi