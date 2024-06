Etna Comics a Catania, ospite l’ennese Edym

Ci sarà anche Edym, pseudonimo di Ediberto Messina, originario di Enna all’imminente Etna Comics 2024, il festival internazionale del fumetto e della cultura pop che si svolgerà a Catania dal 6 al 9 di giugno. L’artista ennese è il disegnatore di Dago, dal 2017 il primo Italiano a farlo, personaggio storico del fumetto italiano e mondiale.

La carriera

Dopo gli studi, culminati nel 1993 con il diploma di “Arte Applicata” presso l’Istituto regionale D’Arte, inizia la carriera del fumettista. Nel 2010 per l’editore Cagliostro con un volume a più mani disegnò il Western “30 Pistole Per Un Mucchio D’Oro”.

Nel 2011 venne selezionato dall’ Editoriale Star COMICS per una versione On Line del fumetto di A. Bottero, “N.O.X.”. L’anno successivo sempre in edicola, pubblicò nella rivista “I-Comics”. Sempre nel 2011 con L’editore 7even Age Entertainment disegnò il fumetto Horror “GOTIKA.

Il lavoro

Dal 2011 lavora ininterrottamente come disegnatore per l’editoriale AUREA (ex Eura); in particolare pubblica nella rivista LANCIOSTORY la fortunata serie Steampunk /Western/Horror “WILD”, su testi di A. Di Virgilio e D. Morando.

I riconoscimenti

Il 3 febbraio del 2018 nel corso della manifestazione “FUMETTO E ARTE” ricevette la targa “Quando il sogno diventa realtà e la tecnica arte”. A consegnare la stessa fu il compianto Pino Rinaldi. Nell’ aprile del 2022 ritirò il premio speciale “Autore Italiano” durante la kermesse “Cassino Fantastica”. Appena un anno fa ha realizzato per “Lanciano nel Fumetto” il manifesto dell’evento.”