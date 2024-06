Europee, il Pd a Enna per la chiusura della campagna

Si chiuderà giovedì alle ore 20,30 ad Enna in piazza Vittorio Emanuele (Piazza San Francesco) la campagna elettorale del Partito democratico per le elezioni europee che si terranno l’8 ed il 9 giugno.

Chi ci sarà al comizio

Al comizio prenderanno parte il segretario del PD di Enna, Giuseppe Seminara, il capogruppo al Consiglio comunale, Salvatore Cappa, il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, la deputata nazionale, Stefania Marino, ed i candidati alle europee Antonio Nicita e Nidia Tilotta.

Seminara, “elezioni decisive per l’Europa”

“Queste elezioni segnano un importante momento per l’Unione Europa” dichiara Giuseppe Seminara “ e saranno decisive per scegliere l’Europa che vogliamo: è lì, infatti, che vengono scelte le più importanti decisioni politiche, specie in ambito economico con enorme ricadute sul piano nazionale ed è sempre a Bruxelles che ci si confronterà su importanti temi per i cittadini quali politiche energetiche, ambiente, investimenti, sociale, ruolo dell’UE sul piano internazionale e pace”