Strade, lavori a tempo di record, riapre la ex Turistica

E’ stata riaperta al traffico la Sp 98, ex Turistica, che era stata chiusa per i lavori di manutenzione nella galleria. Gli interventi si sono conclusi con un giorno in anticipo rispetto alla tabella di marcia indicata dal Libero consorzio comunale di Enna.

L’ordinanza

L’ordinanza a firma del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, ne aveva disposto la chiusura a partire da martedì 4 giugno e fino a giovedì 6, dalle ore 9 alle ore 16. Ma considerato che i lavori si ultimeranno nella giornata odierna ne è stata disposta la riapertura già dopo le 16 di oggi. Cessa così l’ordinanza che includeva anche la giornata di domani.”