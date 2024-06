Vigili del fuoco, in pensione il capo reparto Bellomo

Cerimonia di saluto al capo reparto dei vigili del fuoco di Enna, Pietro Bellomo, che è andato in pensione. I vigili insieme al comandante di Enna Francesco Pascucci e il medico del comando, Edoardo Campione, hanno salutato a sirene spiegate il capo reparto .

La carriera

Assunto nei vigili del fuoco nel 91, dopo il corso di formazion, Bellomo è stato assegnato a Piacenza, Nel 1992 è stato poi trasferito a Catania e solo nel 1996 ha preso servizio ad Enna. Nel 2014 il vigile viene promosso capo squadra e nel 2020 capo reparto. Bellomo ha prestato, poi, servizio al distaccamento di Leonforte come capo distaccamento. Anche lì, qualche settimana fa, alla presenza dei colleghi e delle autorità è stata organizzata una cerimonia alla quale era presente anche l’ex sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera e l’attuale, Piero Livolsi, che hanno testimoniato il clima di collaborazione tra il distaccamento e l’amministrazione comunale.

L’encomio

E proprio per l’impegno che Bellomo , sposato , padre di due figli e già nonno, ha profuso ha ricevuto un encomio dell’allora prefetto di Enna, Giusi Scaduto e dell’allora comandante dei vigili del fuoco di Enna, Salvatore Rizzo per il suo intervento in un incendio nella zona sopra Montesalvo, dove ci sono le antenne di Enna, che ha minacciato le abitazioni . Bellomo, allora, anche se libero dal servizio, ha collaborato fattivamente con l’Ente Protezione Civile .

Il messaggio del comandante e del vice

In una nota consegnata al vigile dal comandante, Francesco Pascucci e dal vice comandante Roberto Spitaleri si legge “ Il capo reparto Pietro Bellomo ha sempre profuso il massimo impegno , espletato i compiti assegnatigli con grande professionalità conseguendo unanimi riconoscimenti di stima,. A nome mio e di tutti i colleghi del comando, un sentito ringraziamento per l’attività svolta , con l’augurio di un futuro sereno e ancora ricco di benessere e soddisfazioni”.