Davide Lo Surdo: Perché il suo nome è nell’eternità?

Davide Lo Surdo, nato il 24 luglio del 1999 a Roma, è un chitarrista italiano che sarà ricordato per l’eternità come il più veloce della storia grazie al suo record di 129 note al secondo, riconosciuto dalla rivista Rolling Stone e GuitarraMX, che gli ha conferito un posto immortale nella storia.

Due delle sue chitarre sono collocate permanentemente in importanti musei: il modello DLS1, la sua chitarra signature, è nella collezione permanente del museo di strumenti storici Sigal accanto a quelli di Mozart, Beethoven e Chopin, mentre una chitarra da lui usata durante un tour cubano di concerti, è esposta permanentemente al museo nazionale della musica di Cuba. Questo record ha portato Lo Surdo a essere incluso in un libro di storia della musica, dove compare in copertina e nelle pagine interne insieme ai Beatles, Jimi Hendrix e i Pink Floyd.

Ma in cosa consiste questo leggendario record?

Si tratta di eseguire cinque arpeggi sulle prime tre corde della chitarra mantenendo una posizione costante e diritta della mano sinistra.

Questo primato è stato ufficializzato ai Sanremo Music Awards del 2019 e successivamente riconosciuto da Rolling Stone e GuitarraMX nel 2021. Lo Surdo è stato premiato ai Sanremo Music Awards di Venezia, in Italia, come il chitarrista più veloce di tutti i tempi il 20 dicembre 2019.