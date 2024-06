Europee 8 e 9 Giugno 2024. Il nostro voto è il nostro potere.



Alla vigilia delle elezioni europee dell’ 8 e 9 Giugno , il segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Enna , Nello Rampulla, invita i democratici cristiani e gli elettori esortandoli a recarsi alle urne per esprimere il loro diritto . “ In qualità di membri attivi della nostra comunità, – dichiara Rampulla – abbiamo il privilegio e la responsabilità di partecipare alla vita democratica del nostro paese. Il diritto di voto è una delle più grandi conquiste della nostra società, un diritto per cui molti hanno lottato e che ancora oggi non è garantito ovunque.

Il voto è la nostra voce nelle istituzioni, il mezzo attraverso il quale possiamo influenzare le decisioni che plasmeranno il nostro futuro e quello delle generazioni a venire. È un’opportunità per esprimere le nostre opinioni e scegliere chi rappresenterà al meglio i nostri interessi e valori.

Vi esorto a non lasciare che questa occasione vada sprecata. Ogni voto conta, ogni voto fa la differenza. Andiamo alle urne con la consapevolezza che il nostro impegno è essenziale per la costruzione di una società e una Europa più giusta, equa e prospera.”



Ufficio Stampa DC Enna



Agostino Vitale