Festa dei carabinieri al Neglia, consegnati i riconoscimenti

Si è tenuta nel cuore di Enna, presso il Teatro Neglia, a causa delle averse condizioni metereologiche, la celebrazione del 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla presenza dei vertici istituzionali civili, militari, politici e religiosi il Comandante provinciale di Enna, colonnello Angelo Franchi ha ringraziato il Prefetto di Enna e le altre autorità presenti in sala.

Militari in Grande uniforma

All’interno del teatro vi era schierato un reparto articolato su militari in Grande uniforme storica, comandanti di stazione e da carabinieri appartenenti alle varie specialità dell’Arma, operanti in provincia Nucleo ispettorato lavoro, Nucleo radiomobile e Aliquote di ordine pubblico.

Il comandante Franchi

Il colonnello Franchi durante la sua allocuzione ha inteso sottolineare la presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale anche grazie alle articolazioni investigative e di specialità. Inoltre ha evidenziato come ciascun carabiniere è chiamato quotidianamente ad operare guidato da una bussola etica che individua nella militarità, competenza, coraggio e umiltà i relativi punti cardinali.

I numeri sull’attività

È stato rammentato l’impiego dei militari del Comando provinciale in oltre 14.000 servizi preventivi, dedicati quotidianamente al controllo del territorio con circa 1.900 interventi in favore dei cittadini, nonché il deferimento di oltre 1.100 individui e decine di misure cautelari eseguite. Inoltre sono state evidenziate nell’allocuzione le peculiartà che ciascun militare deve possedere ossia la militarità, la competenza, il coraggio e l’umiltà.

I riconoscimenti

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati riconoscimenti a numerosi militari che si sono distinti in attivià di servizio. Nello specifico il Prefetto di Enna Maria Carolina Ippolito e il Procuratore della Repubblica ff di Enna Stefania Leonte hanno consegnato:

Medaglia di bronzo al merito civile conferita dal Ministro dell’Interno al Vice Brig. Muratore Francesco, con la seguente motivazione: “Durante un incendio, divampato all’interno di una palazzina, con grande coraggio e spirito d’iniziativa, soccorreva e portava in salvo, unitamente ad un’altra persona, un anziano rimasto intrappolato al primo piano dell’edificio. Chiaro esempio di coraggio e di umana solidarietà.” Leonforte 6 giugno 2014.

Compiacimento del Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” al Luogotenente CS Basilotta Luca, Luogotenente CS Vitale Massimo, Luogotenente CS Russo Vincenzo, Maresciallo Capo Canzonieri Marco, Brigadiere Niffeci Mario, Appuntato Scelto Clemente Mario e al Maresciallo Ordinario Giannuzzo Lorenzo per aver tratto in arresto un latitante colpito da misura cautelare in carcere per omicidio. Valguarnera e Catania, ottobre – dicembre 2023.

Compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” alla Stazione Carabinieri di Troina per aver salvato un anziano affetto da patologie, allontanatosi dalla struttura ove era ospite. Troina 1 e 2 dicembre 2021.

Vivo apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Mar. ord. Caruso Andrea, Mar. Chirdo Biagio, Vice brig. Marino Riccardo per aver eseguito misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di imprenditore agricolo. Nicosia e Troina, giugno 2022 – aprile 2024

Apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Maresciallo capo Manuella salvatore, Maresciallo Sarda Carlo, Brigadiere Potenzano Giovanni, Appuntato scelto q. s. Fazio Santo e Appuntato Scelto Romeo Armando per aver tratto in arresto un noto pregiudicato del luogo per detenzione illecita di arma clandestina e ricettazione. Aidone, 11 ottobre 2023.Apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Appuntato scelto q. s. Guccio Gioacchino e Appuntato scelto Marino Gaspare per essere prontamente intervenuti in salvo di una donna che aveva posto a rischio la propria incolumità. Provincia di Enna, 19 marzo 2024