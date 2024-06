Erbacce a Enna, l’assessore Vasco, “lo sfalcio è in corso”

“Le attività di sfalcio sono in corso già da un paio di mesi e hanno riguardato tutto il territorio comunale che è molto esteso, comprendendo oltre alla zona alta della città, anche Enna bassa e Pergusa”. Lo afferma a ViviEnna l’assessore al Verde pubblico, Giancarlo Vasco, in merito alla segnalazioni di alcuni residenti ennesi sulla presenza di cumuli di erbacce spalmati in varie zone della città.

“Impegnati soldi in bilancio”

L’assessore al Verde pubblico sostiene che su queste operazioni di bonifica è stato stanziato un tesoretto. “L’amministrazione comunale – dice a ViviEnna l’assessore Vasco – ha impegnato l’intera somma presente in bilancio approvato dal consiglio comunale per il 2024. Abbiamo, allo stato attuale, quattro ditte in attività, non avendo il comune in organico manutentori del verde e operatori per lo sfalcio”.

“Non possiamo fare tutto nello stesso momento”

Lo stesso esponente dell’amministrazione Dipietro ammette che “non tutto può essere immediatamente fatto contemporaneamente, poiché questi interventi necessitano del lavoro di numerosi addetti e significative ore lavoro” ma anche che “in tutto il territorio cittadino sono testimoniabili tutte le attività già espletate e la pulizia di interi quartieri”.

“Peraltro, l’intero territorio cittadino – dice ancora Vasco – è già stato interessato da un primo ciclo di interventi di sfalcio che le determine assunte dai dirigenti e dal funzionario prevedono vengano reiterati più volte nel corso dell’anno”.